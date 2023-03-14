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Разин: я отбил весь свой контракт для Череповца

Разин: я отбил весь свой контракт для Череповца
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения от ЦСКА (3:5, 3-4 в серии) рассказал о комплектовании клуба.

«Была ли возможность сохранить Провольнева в «Северстали»? Вот я третий год исполняю обязанности генерального менеджера. Как бы у нас есть совет, но решения больше принимаю я. Могу назвать из плюсов – мы продали Богдана Якимова, Хохлова, Кудако. Я весь свой контракт отбил для Череповца. В ноль вышел.

Сейчас мы поменяли Подъяпольского на Самонова, Пыленкова и права на Иванцова. Из этих хоккеистов можно минимум процентов 20 в бюджет добавить. Но были и ошибки. Но с Провольневым это не была ошибка. Он уехал в НХЛ, а нам был нужен игрок. Приедет он или не приедет… У нас нет столько хоккеистов, как у ЦСКА. Они могли себе позволить взять его и потом уговорить приехать. Мы бы вряд ли его уговорили. Поэтому поменяли права на Рыкова, но, к сожалению, не срослось.

А так есть ошибки. Но мы взяли Никиту Рожкова, который нам очень помог. Отдали Ваньку Емеца, который забил там гол. Кого мы ещё взяли-то… Мы поменяли с Минском Суворова на Шостака – и тот играл в плей-офф, и у нас парнишка играл далеко не последнюю скрипку. Я считаю, что мы отработали хорошо, а Провольнев стал одной из фигур, который мы тогда пожертвовали. Я желаю ему удачи. То, что он сегодня нам забил, так молодец», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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