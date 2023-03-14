Разин: так хочется сказать про судей… Ну нельзя, жалко полтора миллиона

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения от ЦСКА заявил, что хотел бы высказаться за тему судейства, но не стал этого делать, опасаясь штрафа.

«У нас были моменты, ради которых стоит играть в хоккей. Просто… Мы не выиграли. Вот… Так хочется сказать про судей… Ну нельзя, жалко полтора миллиона.

Какой уровень задач был бы достижим, если бы у меня был ресурс ЦСКА? Я могу только сказать, что если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой. О чём я могу тут разговаривать», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы.