Тренер «Северстали» Разин: шикарная обстановка на матче, а мы показываем футбол, футбол…

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения от ЦСКА (3:5, 3-4 в серии) оценил первый раунд плей-офф КХЛ и вновь подверг критике малое освещение хоккейных матчей на федеральных каналах.

«Первый раунд плей-офф КХЛ? Я уже говорил ещё после первой игры, что идёт такой интересный плей-офф, а у нас один футбол показывают. Думаю, что интереснейший плей-офф, можно сказать, что все пары были непредсказуемые. Кто мог предположить, что минское «Динамо» такой бой даст СКА. «Магнитка» с «Автомобилистом» тоже были непредсказуемы – они туда-сюда, и сегодня мы выходили на первый период, когда там был счёт 3:1, а вышли – уже 3:4. Все пары показали интересный хоккей.

Как раз федеральные каналы и должны раскручивать, потому что и сегодня был полный дворец – в Москве (!), на ЦСКА (!). Я когда в ЦСКА играл, там было как в театре – опасный момент, жидкие аплодисменты. Сегодня и шоу, и люди с плакатами, и люди в майках и свитерах. Шикарная обстановка. Почему это не развивать? А мы показываем футбол, футбол…» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.