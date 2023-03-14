Третьяк высоко оценил игру вратаря «Северстали» Самонова в серии плей-офф с ЦСКА

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил игру вратаря «Северстали» Александра Самонова в серии плей-офф с ЦСКА.

«Я не критикую вратарей. Я просто хочу похвалить «Северсталь». И вратарь хорошо сыграл. Самонов — молодец. [Седьмой] матч и серия были интересными, зрители довольны. И ЦСКА, и «Северсталь» показали хороший хоккей», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, в Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы. Таким образом, ЦСКА победил в серии 4-3 и в борьбе за финал Запада сыграет с ярославским «Локомотивом». Матчи начнутся в Москве и пройдут 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.