Разин — о телеграм-канале: в его ведении нашли причину, что не было результата. Бред

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения от ЦСКА (3:5, 3-4 в серии) рассказал о своём телеграм-канале, который он закрыл по ходу регулярного сезона — 2023 Фонбет КХЛ.

«Буду ли снова вести телеграм-канал, после закрытия которого результаты команды улучшились? У меня был канал в одной запрещённой социальной сети, но там зрительский интерес упал из-за того, что у многих нет этой сети. И я решил открыть этот канал. Он был очень популярен, но не было никакой связи с результатами команды. Никакой. Я так же и сейчас открываю «Телеграм», чтобы смотреть какие-то новости.

Буду ли снова писать? Да не буду я писать. Зачем мне это надо. У меня было клеймо с розовыми пиджаками, сейчас клеймо с блогерством. Я считаю, что неплохо работаю как тренер. Просто у меня нет такой защищённости, как у некоторых тренеров в виде их крыши. Ну вы понимаете, о чём я говорю. И если идёт какая-то заказная статья или какой-то комментатор, вы тоже понимаете, про кого я, начинает смотреть и не видеть то, что происходит. Я мог ответить. Сейчас я не отказываю никаким блогерам, я никому не отказываю – мне не жалко рассказать про себя, про команду, про детский хоккей. В своём телеграм-канале я не делал ничего такого, что бы меня отвлекало. Но нашли причину, что у «Северстали» не было результата, с тем, что я веду канал. Но это бред. Был комплекс проблем, начиная от травм, и мы две игры в сезоне сыграли с вратарём из МХЛ, но это никто не видит, а телеграм-канал видят. Ну зачем… Не хотелось закрывать, но закрыл.

Если я буду без работы, я не буду просить, как делает один бывший тренер, у которого есть рупор в виде издания, которое печатает вот все его высказывания… У меня будет свой рупор, если я буду без работы. Зачем мне обращаться в издание и говорить, чтобы они написали? Захотите — перепишите. Но если я буду работать, то целиком и полностью в неё углублюсь», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.