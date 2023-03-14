Сергей Фёдоров рассказал, как ЦСКА добыл победу в решающем матче в серии с «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (5:3, 4-3 в серии).
«В первую очередь скажу по игре. Конечно, неудачное начало, хотя сложно винить кого-то одного, двоих или троих. Просто не сложилось. Перед нашим вратарём играет пятеро наших игроков, и мы всё равно пропускаем. Над этим надо подумать и поработать.
Рад за ребят, что перегруппировались, хотя и второй период складывался сложно для нас. Но нашли возможность сравнять счёт. Третий период, вы видели начало, контролировали шайбу и не давали сопернику смениться, немного помяли, уставший был соперник в этих сменах, и два быстрых гола помогли приобрести уверенность и положительные эмоции.
В остальном ребят с победой. Молодцы. В очередной раз нашли ключи к воротам соперника. Болельщиков и тренерский штаб с победой», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 марта 2023
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