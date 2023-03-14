Эберт: очень болезненное поражение для «Автомобилиста», но нам нужно его пережить

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт подвёл итог встречи с «Металлургом» (3:4 ОТ) в седьмом матче серии.
«Мы вели 3:1 за девять минут до сирены, но не смогли довести матч до победы. Сначала соперник реализовал большинство, а потом с помощью везения смог сравнять счёт. Даже не знаю, как третья шайба попала в ворота, видимо, от конька. Это очень болезненное поражение, но нам нужно его пережить. У нас очень хорошая команда, и я могу говорить только положительные слова об игроках, тренерах, персонале. В следующем сезоне нам нужно будет двигаться вперёд.
У «Металлурга» был опыт игры в седьмых матчах? У нас тоже достаточно игроков с опытом игры, в том числе с чемпионским, в плей-офф в разных лигах. Удача и отскоки были на стороне противника, но это не оправдание для нас. В плей-офф не имеет значения, как голы забивались.
Каким в целом получился сезон для «Автомобилиста»? Мы очень хорошо начали сезон, но во второй половине чемпионата всё складывалось не так гладко. В любом случае мы доказали, что «Автомобилист» — это серьёзная команда. Нам многое удалось сделать в этом году. Уже в новом сезоне надо будет продолжать работать и мыслить позитивно», — цитирует Эберта «РБ Спорт».
«Металлург» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с «Авангардом».
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