Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может пропустить матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Washington Post Роман Стаббс со ссылкой на слова главного тренера столичной команды Питера Лавиолетта.
Кроме того, матч может пропустить Сонни Милано. В понедельник оба хоккеиста не тренировались с командой. Стоит отметить, что в конце января Овечкин уже пропускал матч из-за травмы нижней части тела.
Матч «Вашингтона» с «Нью-Йорк Рейнджерс» пройдёт в ночь с 14 на 15 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.
Напомним, 12 марта «Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:1) в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена». Овечкин провёл на льду 19 минут и 49 секунд, в том числе шесть с половиной минут при игре в большинстве. Нападающий набрал 62 (36+26) очка в 62 матчах текущего сезона НХЛ.
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