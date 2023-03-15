Денис Гурьянов отметился забитым голом в третьем матче за «Монреаль» подряд

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 4:3 в пользу гостей льда.

Автором третьей шайбы канадской команды стал российский нападающий Денис Гурьянов, которому ассистировали Алекс Бельзиль и Джонатан Друен.

Таким образом, Гурьянов отличился уже в третьем матче «Монреаля» подряд".

Всего на счету Дениса в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 14 (6+8) очков в 52 встречах. Гурьянов начинал сезона в составе «Далласа», однако в конце февраля был обменян в состав «Канадиенс».