Денис Гурьянов отметился забитым голом в третьем матче за «Монреаль» подряд
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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 4:3 в пользу гостей льда.
Автором третьей шайбы канадской команды стал российский нападающий Денис Гурьянов, которому ассистировали Алекс Бельзиль и Джонатан Друен.
Таким образом, Гурьянов отличился уже в третьем матче «Монреаля» подряд".
Всего на счету Дениса в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 14 (6+8) очков в 52 встречах. Гурьянов начинал сезона в составе «Далласа», однако в конце февраля был обменян в состав «Канадиенс».
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