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Никита Кучеров забил гол на последней секунде периода. Видео

Никита Кучеров забил гол на последней секунде периода. Видео
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В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче — 4:1 в пользу гостей льда.

Счёт в матче был открыт на шестой минуте встречи — гол Дэймона Сиверсона вывел «Дэвилз» вперёд. «Тампе» удалось сравнять счёт ещё до конца первого периода — отличился Энтони Чирелли. В середине второго периода Брэндон Хагель с передачи Михаила Сергачёва вывел «Лайтнинг» вперёд, а на 34-й минуте встречи Алекс Киллорн удвоил преимущсетво «Тампы» в счёте.

В концовке второго периода отличился другой российский нападающий — Никита Кучеров, причём его гол пришёлся как раз на сирену об окончании второго периода — Никита забил на последней секунде игрового времени второй двадцатиминутки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Кучерова этот гол стал 27-м в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Всего на его счету 96 (27+69) очков в этом сезоне.

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