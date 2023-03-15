Дубль Еспери Котканиеми помог «Каролине» обыграть «Виннипег»

В Роли (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2).
Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи — отличился Джейккоб Славин, выведя «Харрикейнз» вперёд. На старте второго периода усилиями Дилана Демело «Виннипег» сравнял счёт, однако всего через 38 игровых секунд «Каролина» снова вышла вперёд — отличился Брэди Шэй. На 29-й минуте Еспери Котканиеми удвоил преимущество «Каролины» в счёте.
В третьем периоде команды дважды обменялись забитыми шайбами — сначала на гол Николая Элерса «Каролина» ответила шайбой Джека Друри. На 56-й минуте встречи Нино Нидеррайтер вновь сократил отставание «Виннипега» до минимума, однако сравнять счёт «Джетс» так и не удалось — точку в матча за четыре секунды до конца встречи поставил Еспери Котканиеми, оформивший дубль в пустые ворота.
Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников провёл на льду 17 минут и 3 секунды, отметившись двумя силовыми приёмами.
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