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Дубль Еспери Котканиеми помог «Каролине» обыграть «Виннипег»

Дубль Еспери Котканиеми помог «Каролине» обыграть «Виннипег»
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В Роли (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2).

Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи — отличился Джейккоб Славин, выведя «Харрикейнз» вперёд. На старте второго периода усилиями Дилана Демело «Виннипег» сравнял счёт, однако всего через 38 игровых секунд «Каролина» снова вышла вперёд — отличился Брэди Шэй. На 29-й минуте Еспери Котканиеми удвоил преимущество «Каролины» в счёте.

В третьем периоде команды дважды обменялись забитыми шайбами — сначала на гол Николая Элерса «Каролина» ответила шайбой Джека Друри. На 56-й минуте встречи Нино Нидеррайтер вновь сократил отставание «Виннипега» до минимума, однако сравнять счёт «Джетс» так и не удалось — точку в матча за четыре секунды до конца встречи поставил Еспери Котканиеми, оформивший дубль в пустые ворота.

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников провёл на льду 17 минут и 3 секунды, отметившись двумя силовыми приёмами.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Славин – 04:37 (5x5)   1:1 Демело – 20:19 (5x5)   2:1 Шей (Нечас, Котканиеми) – 20:58 (5x5)   3:1 Котканиеми (Шей, Песке) – 28:15 (5x5)   3:2 Элерс (Уилер, Диллон) – 44:27 (5x5)   4:2 Друри (Ноэсен) – 49:34 (5x5)   4:3 Нидеррайтер (Бэррон, Лаури) – 55:38 (5x5)   5:3 Котканиеми (Джарвис) – 59:56 (en)
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