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Дубль Барбашёва и гол Дорофеева принесли «Вегасу» победу в матче с «Филадельфией»

Дубль Барбашёва и гол Дорофеева принесли «Вегасу» победу в матче с «Филадельфией»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На девятой минуте игры счёт открыл российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев. Это второе взятие ворот для Павла в Национальной хоккейной лиге. Ассистировал ему нападающий Райлли Смит. На 22-й минуте нападающий Иван Барбашёв увеличил преимущество гостей.

«Филадельфия» дважды сокращала отрыв от соперника до одной шайбы. На 59-й минуте финальную шайбу во встрече забил Иван Барбашёв, оформивший дубль. Итоговый счёт — 5:3 в пользу «Вегаса».

«Филадельфия Флайерз» потерпела четвёртое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Смит) – 08:34 (5x5)   0:2 Барбашёв (Теодор, Маршессо) – 21:58 (5x4)   1:2 Санхайм – 28:10 (5x5)   1:3 Блюгерс (Кессел, Коттер) – 31:06 (5x5)   1:4 Маршессо (Айкел, Стивенсон) – 43:01 (5x4)   2:4 Силер – 48:24 (5x5)   3:4 Фрост (Лемье, ван Римсдайк) – 50:15 (5x5)   3:5 Барбашёв (Маршессо) – 58:28 (en)
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