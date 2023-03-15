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Дубль Барбашёва и гол Дорофеева принесли «Вегасу» победу в матче с «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На девятой минуте игры счёт открыл российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев. Это второе взятие ворот для Павла в Национальной хоккейной лиге. Ассистировал ему нападающий Райлли Смит. На 22-й минуте нападающий Иван Барбашёв увеличил преимущество гостей.

«Филадельфия» дважды сокращала отрыв от соперника до одной шайбы. На 59-й минуте финальную шайбу во встрече забил Иван Барбашёв, оформивший дубль. Итоговый счёт — 5:3 в пользу «Вегаса».

«Филадельфия Флайерз» потерпела четвёртое поражение подряд.