Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Кучерова и передача Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

Гол Кучерова и передача Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
Аудио-версия:
Комментарии

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч закончился со счётом 4:1 (1:1, 3:1, 0:0) в пользу гостей льда.

Счёт в матче был открыт на шестой минуте встречи — гол Дэймона Сиверсона вывел «Дэвилз» вперёд. «Тампе» удалось сравнять счёт ещё до конца первого периода — отличился Энтони Чирелли. В середине второго периода Брэндон Хагель с передачи Михаила Сергачёва вывел «Лайтнинг» вперёд, а на 34-й минуте встречи Алекс Киллорн удвоил преимущество «Тампы» в счёте.

В концовке второго периода отличился другой российский нападающий — Никита Кучеров, причём его гол пришёлся как раз на сирену об окончании второго периода — Никита забил на последней секунде игрового времени второй двадцатиминутки.

В третьей двадцатиминутке зрители забитых шайб не увидели.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сиверсон (Майер, Хьюз) – 05:55 (5x5)   1:1 Чирелли (Хагель, Чернак) – 16:17 (4x5)   1:2 Хагель (Сергачёв) – 28:52 (5x5)   1:3 Киллорн (Хагель) – 33:55 (5x5)   1:4 Кучеров (Пойнт, Коул) – 39:59 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023