Гол Кучерова и передача Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч закончился со счётом 4:1 (1:1, 3:1, 0:0) в пользу гостей льда.

Счёт в матче был открыт на шестой минуте встречи — гол Дэймона Сиверсона вывел «Дэвилз» вперёд. «Тампе» удалось сравнять счёт ещё до конца первого периода — отличился Энтони Чирелли. В середине второго периода Брэндон Хагель с передачи Михаила Сергачёва вывел «Лайтнинг» вперёд, а на 34-й минуте встречи Алекс Киллорн удвоил преимущество «Тампы» в счёте.

В концовке второго периода отличился другой российский нападающий — Никита Кучеров, причём его гол пришёлся как раз на сирену об окончании второго периода — Никита забил на последней секунде игрового времени второй двадцатиминутки.

В третьей двадцатиминутке зрители забитых шайб не увидели.