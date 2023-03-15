Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Очки Панарина и Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» без Овечкина

Очки Панарина и Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» без Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.

Счёт в матче открыл шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад с передачи Владимира Тарасенко.

Во второй голевой атаке «Рейнджерс» поучаствовали сразу два россиянина — голкипер команды Игорь Шестёркин и нападающий Артемий Панарин, асисстировавшие Мике Зибанеджеду. Мика оформил дубль, причём в первой заброшенной им шайбе также поучаствовал российский хоккеист — ему ассистировал Владимир Тарасенко.

В матче не принимал участия капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин из-за травмы.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 74-е (20+54) очко в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Зибанеджад (Тарасенко) – 04:09 (5x5)   1:1 Обе-Кюбель (Протас, Ирвин) – 14:29 (5x5)   2:1 Зибанеджад (Панарин, Шестёркин) – 14:45 (5x5)   3:1 Кейн (Фокс, Трочек) – 18:46 (5x4)   4:1 Труба (Трочек, Кейн) – 24:09 (5x5)   4:2 Ирвин (Оши, Сандин) – 32:08 (5x5)   4:3 Дауд (Строум, ван Римсдайк) – 51:48 (5x5)   5:3 Веси (Миллер) – 57:49 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023