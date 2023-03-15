Очки Панарина и Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» без Овечкина

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.
Счёт в матче открыл шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад с передачи Владимира Тарасенко.
Во второй голевой атаке «Рейнджерс» поучаствовали сразу два россиянина — голкипер команды Игорь Шестёркин и нападающий Артемий Панарин, асисстировавшие Мике Зибанеджеду. Мика оформил дубль, причём в первой заброшенной им шайбе также поучаствовал российский хоккеист — ему ассистировал Владимир Тарасенко.
В матче не принимал участия капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин из-за травмы.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 74-е (20+54) очко в нынешнем сезоне.
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