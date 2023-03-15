«Бостон» уступил «Чикаго», у Дмитрия Орлова один голевой пас

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Бостон Брюинз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 6:3.

На 15-й минуте матча Маккензи Энтвистл открыл счет голам. На 35-й минуте счет сравнял Хампус Линдхольм после передачи российского защитника Дмитрия Орлова. Спустя две минуты Джоуи Андерсон вновь вывел хозяев вперёд. На последней минуте второго периода Трент Фредерик сравнял счёт.

На 44-й минуте Павел Заха вывел гостей вперёд. Затем уровнял силы Тейлор Рэддиш на 44-й минуте, а спустя еще три минуты забил и Борис Катчук. На 57-й минуте Рэддиш забил второй гол. А на последней минуте он оформил хет-трик, установив итоговый счёт на табло.