Макдэвид установил бомбардирский рекорд НХЛ среди всех действующих игроков лиги
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттаву Сенаторз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 6:3.
В этой игре канадский нападающий Конор Макдэвид забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету капитана «нефтяников» в нынешнем сезоне теперь стало 56 голов и 73 результативные передачи в 68 матчах регулярки. 129 очков в отдельном сезоне — это новый бомбардирский рекорд НХЛ среди всех действующих игроков лиги. Ранее канадец набирал только 123 очка за одну регулярку. Это было в сезоне-2021/2022.
В XXI веке в сезоне-2018/2019 нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 128 очков в 82 матчах. Это второй результат.
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