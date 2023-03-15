Голы Кныжова и Барабанова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Коламбусом»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в результативном матче в овертайме одержали гости со счётом 6:5.

Российский нападающий «акул» Александр Барабанов забил гол и отдал результативную передачу. Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов отметился дебютной шайбой в текущем сезоне НХЛ. Главным героем матча стал форвард «Коламбуса» Джонни Годро, набравший пять очков, в том числе став автором победного гола в овертайме. Российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил 27 из 32 бросков и отметился результативной передачей.

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Ключевым в игре стал 10-минутный отрезок с начала второго периода, когда гости остались втроём и пропустили две шайбы в меньшинстве. Всего за этот отрезок «Айлендерс» пропустили четыре шайбы.