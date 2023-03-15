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Голы Кныжова и Барабанова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Коламбусом»

Голы Кныжова и Барабанова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Коламбусом»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в результативном матче в овертайме одержали гости со счётом 6:5.

Российский нападающий «акул» Александр Барабанов забил гол и отдал результативную передачу. Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов отметился дебютной шайбой в текущем сезоне НХЛ. Главным героем матча стал форвард «Коламбуса» Джонни Годро, набравший пять очков, в том числе став автором победного гола в овертайме. Российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил 27 из 32 бросков и отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 6
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Барабанов (Кутюр, Гертл) – 08:00 (5x4)   1:1 Годро (Лайне, Байройтер) – 12:29 (5x5)   1:2 Джонсон (Годро, Тарасов) – 21:54 (5x4)   1:3 Дженнер (Годро, Байройтер) – 25:28 (5x5)   2:3 Эклунд (Пульо, Гертл) – 30:24 (5x5)   2:4 Дженнер (Годро) – 37:17 (5x5)   3:4 Кутюр (Карлссон, Пульо) – 39:59 (5x5)   3:5 Фуди (Оливье, Бланкенбург) – 42:20 (5x5)   4:5 Лабанк (Беннинг, Зеттерлунд) – 45:53 (5x5)   5:5 Кныжов (Барабанов, Кутюр) – 51:20 (5x5)   5:6 Годро (Лайне) – 64:17 (3x3)

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Ключевым в игре стал 10-минутный отрезок с начала второго периода, когда гости остались втроём и пропустили две шайбы в меньшинстве. Всего за этот отрезок «Айлендерс» пропустили четыре шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Пулок) – 11:45 (5x5)   1:1 Лизотт (Уокер, Виларди) – 21:54 (5x5)   2:1 Даути (Копитар, Кемпе) – 26:06 (5x3)   3:1 Иафалло (Арвидссон, Калиев) – 27:05 (5x4)   4:1 Мур (Дано, Гавриков) – 32:13 (5x5)   4:2 Пажо (Ахо, Пулок) – 37:02 (5x5)   5:2 Байфилд (Рой, Гавриков) – 59:07 (en)
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