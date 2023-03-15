Конор Макгрегор посетил матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.

Матч посетил ирландский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор. Ему вручили джерси «Рейнджерс» с его фамилией и номером 12.

Фото: соцсети «Рейнджерс»

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

Из-за травмы в матче не принимал участия капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Российские нападающие «Рейнджерс» Владимир Тарасенко и Артемий Панарин отметились результативными передачами.