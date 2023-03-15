Макгрегор в раздевалке «Рейнджерс» поздравил хоккеистов с победой в матче с «Вашингтоном»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.

Матч посетил ирландский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор. После матча известный боец посетил раздевалку «Рейнджерс» и поздравил хоккеистов с победой.

«Был рад увидеть вашу игру вживую. Мы почти увидели несколько драк, но они нам сегодня и не нужны были. Поздравляю с победой, это была отличная игра», — сказал Макгрегор.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Из-за травмы в матче не принимал участия капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.