Годро повторил клубный рекорд Панарина по очкам за один матч в составе «Коламбуса»
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Нападающий «Коламбуса» Джонни Годро набрал пять очков в победном матче с «Сан-Хосе» (6:5 ОТ). Форвард забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме, и отдал три результативные передачи.
Таким образом, Годро повторил клубный рекорд «Коламбуса» по очкам за один матч регулярного чемпионата НХЛ. Этот рекорд принадлежал пяти хоккеистам клуба, в том числе российскому нападающему Артемию Панарину в сезоне-2017/2018.
Остальные четыре хоккеиста, набравшие пять очков в составе «Коламбуса»: Давид Выборны (сезон-2003/2004), Джефф Сандерсон (сезон-2002/2003), Эндрю Кассель (сезон-2002/2003) и Еспен Кнутсен (сезон-2000/2001).
Всего в текущем сезоне на счету Годро 62 (17+45) очка в 64 матчах за «Коламбус».
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