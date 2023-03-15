Яковлев — о победе в седьмом матче с «Автомобилистом»: потрепали нервы нашим болельщикам

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал волевую победу в седьмом матче серии с «Автомобилистом» (4:3 ОТ). Магнитогорский клуб за восемь минут до конца третьего периода уступал в две шайбы.

«Серьёзный камбэк сделали в седьмом матче серии, всё для зрителей. Потрепали немного нервы нашим болельщикам, но хорошо, что всё хорошо закончилось. Выиграли, победили, идём дальше, но есть много над чем подумать, чтобы стать ещё лучше. Есть в чём прибавлять. Переломили при 1:3? Это психология, мы тоже в таких ситуациях были. Всё элементарно – мы просто пошли на пятак, создали трафик, поэтому голы пришли. Тренерский штаб нам постоянно говорит, чтобы создавали помехи вратарю. Когда нас прижимает, начинаем делать.

При счёте 3:3 психология была на нашей стороне, и было видно, что противник начал отбрасываться, играть неуверенно. В овертайме мы создали много хороших моментов, и завершили логическим голом», – цитирует Яковлева Metaratings.ru.

В полуфинале Восточной конференции КХЛ магнитогорский клуб встретится с омским «Авангардом». Серия начнётся в Омске 17 марта.