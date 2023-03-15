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Жамнов ответил на вопрос, какой хоккей он будет ставить в «Спартаке»

Жамнов ответил на вопрос, какой хоккей он будет ставить в «Спартаке»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, в каком стиле будет играть московская команда под его руководством.

«Какой хоккей буду ставить? Точно не оборонительный (смеётся). С акцентом на атаку, почти все так сейчас стараются [играть]. Когда-то получается, когда нет. Думаете, мы с акцентом на оборону собирались играть на тех же Олимпийских играх в Пекине? Конечно, нет, но получилось так, как получилось. Кубок Первого канала и Олимпиада — там было два противоположных хоккея. Два года контракта, есть время, чтобы всё сделать. Игроки всегда понимали нюансы той системы, в которой мы хотим играть», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, вчера, 14 марта, «Спартак» объявил о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера.

Читайте полное интервью с Алексеем Жамновым на «Чемпионате»:

Теперь он будет рулить «Спартаком». Эксклюзивное интервью с Жамновым Теперь он будет рулить «Спартаком». Эксклюзивное интервью с Жамновым
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