«Авангард» заключил новые соглашения с защитником Чистяковым и вратарём Мишуровым

Хоккейный клуб «Авангард» заключил новые соглашения с защитником Семёном Чистяковым и вратарём Андреем Мишуровым, сообщает пресс-служба омского клуба. Сообщается, что защитник подписал односторонний контракт на три года – до 30.04.2026, а голкипер заключил двустороннее соглашение сроком на два года – до 30.04.2025.

Чистяков провёл в текущем сезоне КХЛ 63 матча, в которых набрал 29 (6+23) очков — забросил шесть шайб и отдал 23 результативные передачи. Показатель полезности игрока обороны составил «+15».

Мишуров провёл за «Авангард» 12 матчей в текущем сезоне с процентом отражённых бросков 91% и коэффициентом надёжности 2,68.

«Авангард» в полуфинале Восточной конференции КХЛ сыграет с «Металлургом». Серия начнётся 17 марта в Омске.