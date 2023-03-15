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«Наверное, моя судьба — играть с ЦСКА». Никитин — о серии второго раунда с армейцами

«Наверное, моя судьба — играть с ЦСКА». Никитин — о серии второго раунда с армейцами
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА. В прошлом сезоне в этой паре армейцы оказались сильнее в четырёх матчах серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Наверное, моя судьба — играть с ЦСКА. Для нас эта команда — не открытая книга, они чемпионы. Мы с уважением относимся к сопернику. Плей-офф — такая стихия, игра может меняться за секунду. Мы готовимся психологически, функционально, тактически. Концентрируемся на тех вещах, которые должны сделать сами. Неважно, сколько пропускал и забивал ЦСКА в первом раунде, самое главное — счёт в серии. Он определяет, проходишь ты в следующий раунд или нет.

Мы хорошо отдохнули пару дней, затем планомерно готовились к следующему этапу. Всё достаточно банально, ничего нового. Мы всё сделали в течение сезона, сейчас что-то скорректировать не получается, времени на это нет. Отдохнули, подготовились, завтра едем в Москву. Мы видим резерв в любом компоненте. Ни в коем случае не бросились заниматься тем, что у нас получилось в серии с «Витязем». У нас нет иллюзий насчёт большинства и обороны. Мы концентрируемся на каждом компоненте, который важен в плей-офф, особенно против такой классной команды, как ЦСКА. Мы сказали ребятам, что готовимся не под соперника, а сами. Нам без разницы, где начинать.

Месть за 0-4 в прошлом году? Я уже давно ушёл от стереотипов. Настолько всё переменчиво… Нужно идти день за днём, игру за игрой. Жить прошлыми обидами или воспоминаниями о победах глупо», — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.

Первый матч серии пройдёт в Москве 17 марта. Начало матча — в 19:30 мск.

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