Фетисов: судя по результатам, уровень команд в КХЛ выравнивается, а по платёжкам — нет

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал финансовые возможности клубов КХЛ и заявил, что новокузнецкий «Металлург» должен вернуться в лигу.

«Судя по результатам, уровень команд в КХЛ выравнивается, а по платёжкам — нет. Первый раунд плей-офф был очень интересный, и я надеюсь, что его результаты помогут вернуться лиге к философии равных возможностей. Нам надо сформировать понятную, прозрачную систему финансирования и понять, где мы можем создать или восстановить хоккейные центры.

Я считаю, что Новокузнецк должен вернуться в КХЛ. Это исторический хоккейный центр, он был создан ещё после войны, и там очень любят хоккей. Кузбасс — промышленный центр нашей страны, и он должен быть на карте КХЛ», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Новокузнецкий «Металлург» выступал в КХЛ с момента её основания (2008 год) и до 2017 года. За девять сезонов клуб ни разу не выходил в плей-офф лиги.