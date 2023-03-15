«Сан-Хосе» пропустит плей-офф НХЛ четвёртый сезон подряд

«Сан-Хосе Шаркс» пропустит плей-офф НХЛ четвёртый сезон подряд, сообщает официальный сайт лиги. Об этом стало известно после сегодняшнего поражения «акул» от «Коламбус Блю Джекетс» в регулярном чемпионате.

Калифорнийцы первыми в текущем сезоне официально лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Сан-Хосе» набрал 51 очко в 68 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Отметим, что «Шаркс» играли в финале Кубка Стэнли в 2016 году с «Питтсбург Пингвинз» и уступили в серии 2-4.

Напомним, в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в результативной игре в овертайме одержали гости со счётом 6:5. Российский нападающий «акул» Александр Барабанов забил гол и отдал результативную передачу. Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов отметился дебютной шайбой в текущем сезоне НХЛ.