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Кожевников: у «Торпедо» очень приятная команда, там глаза горят у молодёжи

Кожевников: у «Торпедо» очень приятная команда, там глаза горят у молодёжи
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА — «Торпедо».

«СКА, конечно же, будет фаворитом. Равные примерно команды. По первой игре посмотрим, кто в плане психологии окажется сильнее. Всё-таки у «Торпедо» молодая и неопытная команда. А у СКА есть большая скамейка и опытные игроки. Поэтому они и фавориты. Если обойдётся без травм, то у обеих команд будут равные условия. Очень приятная команда у «Торпедо», там глаза горят у молодёжи. Тем более эти ребята почувствовали вкус побед в трудных матчах. По первой игре будет ясно, что будет в серии. Опыт, конечно же, на стороне СКА. «Торпедо» же противопоставит то, что мы от них видели в сезоне: задор, игру в мелкий пас и быстрые контратаки. Просто мало кто верил в них. Но они доказали, что у них команда с прицелом на будущее.

Мне нравится работа Ротенберга и Ларионова. У одного тренера одни идеи, у Ларионова другие. Просто Ротенберг уже давно находится в команде, а Ларионов – нет. Игорь исповедует новый хоккей для нашей лиги. Он сделал команду-открытие. Трудно сказать, кто чем возьмёт», — цитирует Кожевникова Allhockey.

Напомним, встречи серии СКА — «Торпедо» начнутся в Санкт-Петербурге и пройдут 16, 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.

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