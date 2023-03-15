Сушинский: Разин говорил, что «Северсталь» попробует прыгнуть выше попы. У них получилось

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский оценил завершившуюся накануне серию Кубка Гагарина между ЦСКА и череповецкой «Северсталью».

«ЦСКА — «Северсталь» отличная серия! Разин говорил, что «Северсталь» попробует прыгнуть выше попы. У них это получилось. В этой серии меня больше удивила «Северсталь», а не ЦСКА», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера в седьмом, решающем матче ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы. Таким образом, армейцы одержали победу в серии со счётом 4-3. В следующем раунде Кубка Гагарина москвичи сыграют с ярославским «Локомотивом». Серия с ярославцами начнётся 17 марта.