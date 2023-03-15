Лавиолетт: Овечкин готовится к ближайшему матчу, если сможет — он сыграет

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал состояние капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Если сможет — он сыграет с «Баффало». Перед прошлым матчем мы решили, что он не готов к игре. Посмотрим, что будет сегодня. Накануне он занимался на тренировочной арене, готовясь к игре [с «Баффало»]», — приводит слова Лавиолетта журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Напомним, Овечкин пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Следующий матч «Вашингтон» проведёт завтра, 16 марта. На домашней площадке столичный клуб встретится с «Баффало Сэйбрз».

Ранее сегодня агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина, рассказал, что травма 37-летнего форварда несерьёзная.