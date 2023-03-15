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1/4 финала плей-офф КХЛ: расписание матчей, турнирная сетка

1/4 финала плей-офф КХЛ: расписание матчей, турнирная сетка
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Завтра, 16 марта, стартуют матчи второго раунда Кубка Гагарина.

В Санкт-Петербурге СКА примет нижегородское «Торпедо». Встреча состоится 16 марта на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
16 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижегородская область

В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Три победы одержали армейцы, однако в последней игре сезона между командами сильнее оказались нижегородцы 2:1 Б. Следующие матчи будут сыграны 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.

В Казани «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом». Матч состоится 16 марта на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
16 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток

В сезонной серии клубы встречались четыре раза и во всех матчах победу одержали казанцы. Следующие игры в серии состоятся 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.

17 марта в Омске пройдёт матч между «Авангардом» и «Металлургом». Начало встречи — в 16:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск

В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Омичи одержали три победы при одном поражении. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

В Москве 17 марта начнут свою серию ЦСКА и «Локомотив». Игра начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

Турнирная сетка Кубка Гагарина
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