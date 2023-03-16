Расписание матчей плей-офф КХЛ 16 марта
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Сегодня, 16 марта, стартуют матчи второго раунда Кубка Гагарина.
В Санкт-Петербурге СКА примет нижегородское «Торпедо». Встреча состоится 16 марта на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск. В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Три победы одержали армейцы, однако в последней игре сезона между командами сильнее оказались нижегородцы — 2:1 Б. Следующие матчи будут сыграны 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
16 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
В Казани «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом». Матч состоится 16 марта на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 19:30 мск. В сезонной серии клубы встречались четыре раза и во всех матчах победу одержали казанцы. Следующие игры в серии состоятся 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
16 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток
Новость по теме1/4 финала плей-офф КХЛ: расписание матчей, турнирная сетка
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