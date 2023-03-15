МХК «Спартак» разгромил «Красную Армию», забив 8 голов, и вышел в следующий раунд плей-офф

В Москве на стадионе «Лужники» завершился четвёртый матч в рамках плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. МХК «Спартак» принимал на своём льду «Красную Армию». Хозяева одержали победу с разгромным счётом 8:1. Таким образом, красно-белые выиграли серию со счётом 3-1.

Защитник «Спартака» Егор Савиков в матче набрал пять очков, отметившись голом и четырьмя результативными передачами. Форвард хозяев Никита Чибриков записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла. Единственную шайбу гостей на девятой минуте третьего периода забросил Владимир Грудинин с передачи Матвея Васина.

Отметим, что в плей-офф сезона-2021/2022 Молодёжной хоккейной лиги «Красная Армия» играла в финале и уступила «СКА-1946» 2-4 в серии.