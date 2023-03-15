МХК «Спартак» разгромил «Красную Армию», забив 8 голов, и вышел в следующий раунд плей-офф
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В Москве на стадионе «Лужники» завершился четвёртый матч в рамках плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. МХК «Спартак» принимал на своём льду «Красную Армию». Хозяева одержали победу с разгромным счётом 8:1. Таким образом, красно-белые выиграли серию со счётом 3-1.
Защитник «Спартака» Егор Савиков в матче набрал пять очков, отметившись голом и четырьмя результативными передачами. Форвард хозяев Никита Чибриков записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла. Единственную шайбу гостей на девятой минуте третьего периода забросил Владимир Грудинин с передачи Матвея Васина.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
15 марта 2023, среда. 19:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
8 : 1
Красная Армия
Москва
1:0 Чибриков (Свечков, Савиков) – 02:44 (5x4) 2:0 Фаттахов (Савиков) – 05:02 (5x4) 3:0 Савиков (Чибриков) – 14:15 (5x4) 4:0 Дидковский (Савиков, Красничук) – 27:31 (5x5) 5:0 Орлов (Чибриков, Гаврилов) – 28:03 (5x5) 6:0 Храпов (Сусуев, Савиков) – 41:58 (5x5) 6:1 Грудинин (Васин) – 48:40 (5x5) 7:1 Сусуев (Чибриков, Свечков) – 51:24 (5x4) 8:1 Храпов (Пивчулин, Сусуев) – 59:01 (5x5)
Отметим, что в плей-офф сезона-2021/2022 Молодёжной хоккейной лиги «Красная Армия» играла в финале и уступила «СКА-1946» 2-4 в серии.
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