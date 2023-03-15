Защитник «Питтсбурга» Куликов переведён в долгосрочный список травмированных
Поделиться
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Дмитрий Куликов переведён в долгосрочный список травмированных, сообщает официальный «твиттер» клуба.
Отмечается, что российский защитник получил повреждение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).
Напомним, Куликов перешёл из «Анахайма» в «Питтсбург» перед дедлайном. Дмитрий в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 65 матчах, набрав 16 (3+13) баллов. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Дмитрий сыграл в 870 матчах, в которых набрал 214 (45+169) результативных баллов. Его двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 2,25 млн подходит к концу в нынешнем сезоне.
В составе сборной России 32-летний игрок обороны дважды становился серебряным призёром чемпионата мира по хоккею.
Комментарии
- 15 марта 2023
-
22:26
-
21:51
-
21:42
-
21:31
-
21:20
-
21:05
-
20:40
-
20:21
-
20:06
-
19:53
-
19:43
-
19:22
-
19:20
-
18:42
-
18:32
-
18:19
-
17:59
-
17:49
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:36
-
16:29
-
16:23
-
16:13
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
Партнерский контент