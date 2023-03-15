Защитник «Питтсбурга» Куликов переведён в долгосрочный список травмированных

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Дмитрий Куликов переведён в долгосрочный список травмированных, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Отмечается, что российский защитник получил повреждение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Напомним, Куликов перешёл из «Анахайма» в «Питтсбург» перед дедлайном. Дмитрий в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 65 матчах, набрав 16 (3+13) баллов. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Дмитрий сыграл в 870 матчах, в которых набрал 214 (45+169) результативных баллов. Его двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 2,25 млн подходит к концу в нынешнем сезоне.

В составе сборной России 32-летний игрок обороны дважды становился серебряным призёром чемпионата мира по хоккею.