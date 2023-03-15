Нападающий «Торпедо»: победа над СКА — лишь ещё один шаг на пути к Кубку Гагарина

Нападающий «Торпедо» Артём Михеев рассказал о победе над московским «Динамо» в серии Кубка Гагарина (4-2) и поделился ожиданиями от предстоящем противостоянии со СКА.

«Мы забыли серию с «Динамо». Если хотим идти дальше, надо побеждать СКА. Алексей Кудашов после серии посетовал на травмы центральных нападающих? Не сказал бы, что в последних матчах было проще с ними играть. Эрик О'Делл и Джордан Уил — оба здорово играют на вбрасываниях, поэтому легче не было. Но когда несколько матчей подряд играешь с одним и тем же соперником, подстраиваешься и ищешь какие-то ходы, поэтому и получилось в завершающей игре получить преимущество на точке вбрасывания.

Мандража перед СКА точно нет. Если обыграем СКА во втором раунде, то это будет всего лишь ещё один шаг на пути к Кубку Гагарина», — приводит слова Михеева сайт КХЛ.

Первая встреча серии СКА — «Торпедо» состоится в Санкт-Петербурге 16 марта на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск. Следующие матчи будут сыграны 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.