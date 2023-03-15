Ларионов: надеемся, что часть театралов Санкт-Петербурга будет на стороне «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина со СКА.

«Настроение перед вторым раундом у команды хорошее. Базовое слово — рабочее. Мы отработали те элементы игры, которые ожидаем в серии со СКА.

Санкт-Петербург — хороший огромный город, в котором у меня много друзей. Ожидаем, что там будет транспортный траффик, чуть подольше логистика. Но иногда можно доехать и на метро. Готовимся в штатном режиме к тому, чтобы отдать частичку себя в гостевых матчах тем болельщикам, которые будут поддержать команду в Санкт-Петербурге, и может быть привлечём какую-то группу людей на нашу сторону, и они тоже получат удовольствие от нашей игры. Это как снежный ком. Всё начинается с первой игры, когда находишься на чужой территории. Красивая игра, которую мы показываем, привлекает людей — которые, посмотрев наш хоккей, начинают понимать, что мы делаем, и благодарят нас за это. Надеемся, что часть Мариинского театра, часть театралов Санкт-Петербурга, а также часть музыкальной жизни культурной столицы, будут на нашей стороне.

Мы просмотрели матчи СКА, знаем о соперниках многие вещи. Естественно, наша игра пока ещё далека от идеала. Но если мы начнём действовать более раскрепощённо и более технически чисто, это может приятно удивить нас, тренеров, и соперников. По составу выложим расстановку по звеньям завтра. Отсутствуют из-за травм Кирилл Ураков и Игорь Ларионов-младший. С Крэйгом Вудкрофтом мы общались по ходу сезона, но после серии минского «Динамо» со СКА разговора не было. Мы видели нарезки этой серии. И конечно можем взять на вооружение те вещи, которые застали врасплох армейцев. Телефон Крэйга, если что, у меня есть», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

Первая встреча серии СКА — «Торпедо» состоится в Санкт-Петербурге 16 марта на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск. Следующие матчи будут сыграны 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.