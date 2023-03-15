Нападающий «Адмирала»: играя в противный хоккей, можно получать удовольствие

Нападающий «Адмирала» Антон Берлёв рассказал о стиле игры дальневосточников и назвал ключевые факторы победы над «Салаватом Юлаевым» (4-2) в серии Кубка Гагарина.

«Когда поверили, что пройти «Салават Юлаев» — реально? Если честно, я и до начала серии так думал. Не только я, но и вся команда. Если мы показываем наш хоккей, в который играем весь сезон, нам по силам любые соперники. Первая победа, добытая в овертайме, добавила нам сил. Потом опять победа в овертайме — ещё большая психологическая уверенность пришла.

Тактически утащили уфимцев в свою игру? Я считаю, что да. Всё-таки «Салават Юлаев» — команда, которой удобнее играть в более атакующий и открытый хоккей. Поэтому нам нужно было затащить её в вязкую игру, которая не всем нравится. В целом у нас это получилось.

Тамбиев назвал «Адмирал» противной командой, а можно ли получать удовольствие, играя в противный хоккей? Несомненно, можно! Не уверен, можно ли получать удовольствие, играя против «Адмирала». Но это меня мало волнует. Когда побеждаешь, неважно в какой хоккей играешь. Всё в удовольствие», — приводит слова Берлёва официальный сайт КХЛ.

Берлёв в регулярке сыграл 48 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.