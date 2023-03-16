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«Колорадо» в серии буллитов переиграл «Торонто»

«Колорадо» в серии буллитов переиграл «Торонто»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч закончился победой гостей льда в серии буллитов со счётомп 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи — отличился Морган Райлли, выведя «Торонто» вперёд. «Колорадо» не потребовалорсь мнорго времени, чтобы отыграться — усилиями Мирко Рантанена «Эвеланш» восстановили равновесие. Больше забитых шайб до конца основного времени матча зрители так и не увидели.

В серии буллитов победу «Колорадо Эвеланш» принёс точный бросок Натана Маккинона.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов совершил 28 сейвов. Его оппонент, Александр Георгиев, спас ворота «Колорадо» 18 раз.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2023, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Райлли (Марнер, Йернкрок) – 03:41 (5x5)   1:1 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 14:08 (5x4)   1:2 Маккиннон – 65:00
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