«Колорадо» в серии буллитов переиграл «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч закончился победой гостей льда в серии буллитов со счётомп 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи — отличился Морган Райлли, выведя «Торонто» вперёд. «Колорадо» не потребовалорсь мнорго времени, чтобы отыграться — усилиями Мирко Рантанена «Эвеланш» восстановили равновесие. Больше забитых шайб до конца основного времени матча зрители так и не увидели.

В серии буллитов победу «Колорадо Эвеланш» принёс точный бросок Натана Маккинона.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов совершил 28 сейвов. Его оппонент, Александр Георгиев, спас ворота «Колорадо» 18 раз.