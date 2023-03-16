«Колорадо» в серии буллитов переиграл «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч закончился победой гостей льда в серии буллитов со счётомп 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи — отличился Морган Райлли, выведя «Торонто» вперёд. «Колорадо» не потребовалорсь мнорго времени, чтобы отыграться — усилиями Мирко Рантанена «Эвеланш» восстановили равновесие. Больше забитых шайб до конца основного времени матча зрители так и не увидели.
В серии буллитов победу «Колорадо Эвеланш» принёс точный бросок Натана Маккинона.
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов совершил 28 сейвов. Его оппонент, Александр Георгиев, спас ворота «Колорадо» 18 раз.
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