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20 сейвов Сорокина помогли «Нью-Йорку» переиграть «Анахайм»

20 сейвов Сорокина помогли «Нью-Йорку» переиграть «Анахайм»
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В Анахайме (Канада) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч закончился победой гостей со счётом 6:3.

Счёт открыли хозяева: Макс Джонс отличился на 25-й секунде первого периода. Сравнял счёт на 13-й минуте Кайл Палмьери, но уже в конце первого первого периода Кевин Шаттенкирк снова вывел «Дакс» вперёд. Далее гости забили пять раз подряд. Авторы голов: Хадсон Фэшинг на 30-й минуте, Брок Нельсон (дважды) на 40-й и 50-й минутах, Пьер Энгвалль на 43-й и Зак Паризе на 53-й. Кевин Шаттенкирк установил окончательный счёт на 56-й минуте, оформив дубль.

Российский вратарь гостей Илья Сорокин сделал 20 успешных сейвов. Защитник Александр Романов результативными действиями не отметился, проведя на льду 17 минут и 33 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2023, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Джонс (Фаулер, Терри) – 00:25 (5x5)   1:1 Палмьери (Энгвалль, Пелеч) – 12:24 (5x5)   2:1 Шаттенкирк (Зеграс, Строум) – 17:47 (5x5)   2:2 Фэшинг (Паризе, Ахо) – 29:46 (5x5)   2:3 Нельсон (Пелеч, Палмьери) – 39:37 (5x5)   2:4 Энгвалль (Палмьери) – 42:58 (5x5)   2:5 Нельсон (Палмьери, Добсон) – 49:02 (5x5)   2:6 Паризе (Пажо) – 52:45 (5x5)   3:6 Шаттенкирк (Ватрано, Комтуа) – 55:05 (5x4)
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