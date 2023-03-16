20 сейвов Сорокина помогли «Нью-Йорку» переиграть «Анахайм»

В Анахайме (Канада) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч закончился победой гостей со счётом 6:3.

Счёт открыли хозяева: Макс Джонс отличился на 25-й секунде первого периода. Сравнял счёт на 13-й минуте Кайл Палмьери, но уже в конце первого первого периода Кевин Шаттенкирк снова вывел «Дакс» вперёд. Далее гости забили пять раз подряд. Авторы голов: Хадсон Фэшинг на 30-й минуте, Брок Нельсон (дважды) на 40-й и 50-й минутах, Пьер Энгвалль на 43-й и Зак Паризе на 53-й. Кевин Шаттенкирк установил окончательный счёт на 56-й минуте, оформив дубль.

Российский вратарь гостей Илья Сорокин сделал 20 успешных сейвов. Защитник Александр Романов результативными действиями не отметился, проведя на льду 17 минут и 33 секунды.