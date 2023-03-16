СКА — «Торпедо»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 16 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» СКА примет нижегородское «Торпедо» в первом матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Матч начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте «Матч ТВ» и телеканале KHL Prime.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
16 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Три победы одержали армейцы, однако в последней игре сезона между командами сильнее оказались нижегородцы — 2:1 Б. Следующие матчи будут сыграны 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.
Напомним, в первом раунде клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее минского «Динамо» в шести матчах. Нижегородское «Торпедо» с общим счётом 4-2 в серии взяло верх над московским «Динамо».
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