«Важнейшая победа и очень нужные два очка». Овечкин — о матче с «Баффало»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал волевую победу в матче с «Баффало» (5:4 Б). Россиянин забросил шайбу в середине третьего периода и отдал результативную передачу, став первой звездой встречи.

«Важнейшая победа и очень нужные два очка. Очевидно, что во вчерашней игре у нас был шанс отыграться и спасти матч, но мы этого не сделали. Играть второй день подряд против молодой и быстрой команды было нелегко. Это были важные два очка», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин вышел на чистое четвёртое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ. Эта шайба стала 402-й в домашних матчах в карьере Овечкина. В текущем сезоне на счету российского нападающего 64 (37+27) очка в 63 матчах.