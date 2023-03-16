«Важнейшая победа и очень нужные два очка». Овечкин — о матче с «Баффало»
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал волевую победу в матче с «Баффало» (5:4 Б). Россиянин забросил шайбу в середине третьего периода и отдал результативную передачу, став первой звездой встречи.
«Важнейшая победа и очень нужные два очка. Очевидно, что во вчерашней игре у нас был шанс отыграться и спасти матч, но мы этого не сделали. Играть второй день подряд против молодой и быстрой команды было нелегко. Это были важные два очка», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Овечкин вышел на чистое четвёртое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ. Эта шайба стала 402-й в домашних матчах в карьере Овечкина. В текущем сезоне на счету российского нападающего 64 (37+27) очка в 63 матчах.
Новость по темеАлександр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах
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