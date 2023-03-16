Каменский — о втором раунде плей-офф КХЛ: стоит ждать сюрпризов

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский поделился впечатлениями от матчей первого раунда плей-офф КХЛ и рассказал, чего ждёт от следующего раунда матчей на вылет.

«Впечатления от первого раунда – самые хоккейные, самые радужные. Была бескомпромиссная борьба, которая не зависела от того, какие места заняли команды в регулярном чемпионате. Это был красивый хоккей! Перед плей-офф я был уверен в том, что у нас будут сюрпризы. «Адмирал» и «Торпедо» здорово играли в регулярном сезоне, они ровно прошли чемпионат, и можно было предположить, что и в плей-офф эти команды проявят себя наилучшим образом. Или та же «Северсталь» – команда играла неплохо в регулярном чемпионате и здорово поборолась в плей-офф с действующим чемпионом, доведя серию до седьмого матча. То, что раунд получился именно таким, – здорово для болельщиков и для хоккея в целом.

Рекордная результативность в первом раунде? Хоккей меняется, игра становится более открытой, агрессивной. Это было видно и в сезоне, во многих матчах было обилие голов. Плей-офф стал логичным продолжением сезона – игра осталась такой же красочной и результативной.

Чего ждать от второго раунда? Всегда стоит ждать сюрпризов. Хоккей ведь красив именно своей непредсказуемостью! Думаю, что будет ещё более напряженная борьба, а игры останутся зрелищными и интересными для болельщиков. Да и самим хоккеистам интересно выступать в условиях, когда каждая команда может обыграть каждую. Ведь это подстёгивает их выкладываться на сто процентов и биться только за победу», – цитирует Каменского пресс-служба КХЛ.

В первом раунде плей-офф КХЛ было заброшено 278 шайб при средней результативности 5,79. Оба показателя являются рекордными для первых раундов плей-офф КХЛ. Также впервые в истории лиги был зафиксирован счёт 1-1 во всех сериях первого раунда.