«Он был великолепен». Главный тренер «Торонто» — об игре Самсонова в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф остался доволен игрой российского голкипера «Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в матче с «Колорадо» (1:2 Б). Россиянин отразил 28 из 29 бросков и был признан второй звездой матча.

«Он был очень надёжен. Я не думаю, что мы позволили создать много опасных моментов у своих ворот, в основном броски были с периметра. Но, как только мы позволяли сопернику бросать с убойных позиций и точек перед воротами, он был готов к этому. Он выглядел очень атлетично и быстро перемещался в воротах, учитывая некоторые его сейвы ловушкой. Я считаю, что сегодня он был великолепен», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Самсонов одержал 23 победы в 34 матчах с процентом отражённых бросков 91,6%.