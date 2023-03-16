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«Автомобилист» сообщил о продлении контракта с главным тренером Заварухиным на два года

«Автомобилист» сообщил о продлении контракта с главным тренером Заварухиным на два года
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На пресс-конференции, посвящённой итогам сезона, директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что клубом достигнута договорённость о подписании контракта с главным тренером Николаем Заварухиным. Сообщается, что контракт будет рассчитан на два года.

Напомним, под руководством Заварухина екатеринбургский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина после семи матчей с магнитогорским «Металлургом». По итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции.

Заварухин был назначен главным тренером «Автомобилиста» 30 ноября 2021 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством не смог попасть в плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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