«Автомобилист» сообщил о продлении контракта с главным тренером Заварухиным на два года
Поделиться
На пресс-конференции, посвящённой итогам сезона, директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что клубом достигнута договорённость о подписании контракта с главным тренером Николаем Заварухиным. Сообщается, что контракт будет рассчитан на два года.
Напомним, под руководством Заварухина екатеринбургский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина после семи матчей с магнитогорским «Металлургом». По итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции.
Заварухин был назначен главным тренером «Автомобилиста» 30 ноября 2021 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством не смог попасть в плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
Комментарии
- 16 марта 2023
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:20
-
09:20
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:18
-
08:00
-
07:39
-
07:38
-
07:36
-
07:29
-
07:03
-
06:26
-
04:58
-
04:57
-
04:54
-
04:34
- 15 марта 2023
-
23:30
-
23:22
-
22:47
-
22:36
-
22:26
-
21:51
-
21:42
-
21:31
-
21:20
-
21:05
-
20:40
-
20:21
-
20:06
Партнерский контент