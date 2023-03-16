«Ак Барс» — «Адмирал»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 16 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» в первом матче серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Матч начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале KHL.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
16 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток
В сезонной серии клубы встречались четыре раза и во всех матчах победу одержали казанцы. Следующие игры в серии состоятся 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.
Напомним, «Ак Барс» в шести матчах первого раунда плей-офф КХЛ оказался сильнее «Нефтехимика». «Адмирал», будучи посеянным под седьмым номером, выбил из плей-офф уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4-2 в серии.
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