Флёри — о потасовке с Биннингтоном: я должен был вступиться за партнёра по команде

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри был разочарован тем, что судьи не дали ему подраться с вратарём «Сент-Луиса» Джорданом Биннингтоном в матче с «Блюз» (8:5). Голкипер «блюзменов» начал потасовку после пропущенного гола, ударив блином в лицо нападающему «Миннесоты» Райану Хартману. После этого на льду возникла массовая потасовка, а Флёри приехал к Биннингтону и, скинув амуницию, был готов к драке, однако арбитры встречи растащили вратарей.
«Это случилось довольно быстро. Один из наших парней сказал что Биннингтон ударил его между ног. Затем, когда я увидел, как он ударил Хартмана в лицо, я понял, что время для драки настало. Я чувствовал, что это мой партнёр по команде, и я должен был вступиться за него», — цитирует Флёри журналист Джо Смит в своём аккаунте в соцсети.
По итогам потасовки оба вратаря получили по две минуты за то, что покинули свои ворота, а Биннингтон вдобавок был удалён до конца матча.
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