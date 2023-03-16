Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мне казалось, это был наш момент». Биннингтон о том, что судьи не дали подраться с Флёри

«Мне казалось, это был наш момент». Биннингтон о том, что судьи не дали подраться с Флёри
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон считает, что судьи должны были дать ему подраться с вратарём «Миннесоты» Марком-Андре Флёри. Голкипер «блюзменов» начал потасовку после пропущенного гола, ударив блином в лицо нападающему «Миннесоты» Райану Хартману. После этого на льду возникла массовая потасовка, а Флёри приехал к Биннингтону и, скинув амуницию, был готов к драке, однако арбитры встречи растащили вратарей.

«Мне казалось, что это был наш момент. У меня нет ничего, кроме уважения, к Флёри. Он легендарный вратарь, и то, что он был готов драться, многое о нём говорит», — цитирует Биннингтона журналист Джереми Рутерфорд в своём аккаунте в соцсети.

Матч закончился со счётом 8:5 в пользу «дикарей». Биннингтон получил удаление до конца матча.

Новость по теме
Флёри — о потасовке с Биннингтоном: я должен был вступиться за партнёра по команде
Хет-трик россиянина и слетевший с катушек вратарь! Огненный матч с 13 голами в НХЛ Хет-трик россиянина и слетевший с катушек вратарь! Огненный матч с 13 голами в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023