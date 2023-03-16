«Мне казалось, это был наш момент». Биннингтон о том, что судьи не дали подраться с Флёри

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон считает, что судьи должны были дать ему подраться с вратарём «Миннесоты» Марком-Андре Флёри. Голкипер «блюзменов» начал потасовку после пропущенного гола, ударив блином в лицо нападающему «Миннесоты» Райану Хартману. После этого на льду возникла массовая потасовка, а Флёри приехал к Биннингтону и, скинув амуницию, был готов к драке, однако арбитры встречи растащили вратарей.

«Мне казалось, что это был наш момент. У меня нет ничего, кроме уважения, к Флёри. Он легендарный вратарь, и то, что он был готов драться, многое о нём говорит», — цитирует Биннингтона журналист Джереми Рутерфорд в своём аккаунте в соцсети.

Матч закончился со счётом 8:5 в пользу «дикарей». Биннингтон получил удаление до конца матча.