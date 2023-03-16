Нападающий «Сент-Луиса»: я бы хотел увидеть драку между Флёри и Биннингтоном

Нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн сообщил, что хотел бы увидеть драку между вратарями Марком-Андрэ Флёри и Джорданом Биннингтоном. В матче «Сент-Луис» — «Миннесота» судьи не дали подраться голкиперам после потасовки начатой вратарём «Блюз».

«Мне бы хотелось на это посмотреть. Два известных вратаря дерутся в эфире телеканала TNT. Это было бы хорошо для лиги. Люди говорят об этом и хотят видеть подобные драки. Но я не судья и не могу принимать такие решения в пылу момента», — цитирует Шенна журналист Джереми Рузерфорд в своём аккаунте в соцсети.

Матч закончился со счётом 8:5 в пользу «дикарей». Оба вратаря получили по малому штрафу за покидание площадки ворот, Биннингтон вдобавок получил удаление до конца матча.