Нападающий «Сент-Луиса»: я бы хотел увидеть драку между Флёри и Биннингтоном
Поделиться
Нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн сообщил, что хотел бы увидеть драку между вратарями Марком-Андрэ Флёри и Джорданом Биннингтоном. В матче «Сент-Луис» — «Миннесота» судьи не дали подраться голкиперам после потасовки начатой вратарём «Блюз».
«Мне бы хотелось на это посмотреть. Два известных вратаря дерутся в эфире телеканала TNT. Это было бы хорошо для лиги. Люди говорят об этом и хотят видеть подобные драки. Но я не судья и не могу принимать такие решения в пылу момента», — цитирует Шенна журналист Джереми Рузерфорд в своём аккаунте в соцсети.
Матч закончился со счётом 8:5 в пользу «дикарей». Оба вратаря получили по малому штрафу за покидание площадки ворот, Биннингтон вдобавок получил удаление до конца матча.
Комментарии
- 16 марта 2023
-
10:50
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:20
-
09:20
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:18
-
08:00
-
07:39
-
07:38
-
07:36
-
07:29
-
07:03
-
06:26
-
04:58
-
04:57
-
04:54
-
04:34
- 15 марта 2023
-
23:30
-
23:22
-
22:47
-
22:36
-
22:26
-
21:51
-
21:42
-
21:31
-
21:20
-
21:05
-
20:40
-
20:21
Партнерский контент