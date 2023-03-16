Биннингтон установил рекорд «Сент-Луиса» по штрафным минутам среди вратарей клуба

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон стал зачинщиком массовой потасовки и едва не подрался с голкипером Марком-Андре Флёри в матче с «Миннесотой» (5:8). Вратарь «Блюз» получил удаление до конца матча и в сумме за прошедшую встречу заработал 17 штрафных минут.
Таким образом, Биннингтон установил клубный рекорд «Сент-Луиса» по штрафному времени среди вратарей. Всего в карьере Биннингтона стало 47 штрафных минут, включая 27 в текущем сезоне. Второе место по этому показателю занимает Грант Фюр с 32 штрафными минутами. На третьем месте расположился Грег Миллен, заработавший за карьеру 28 штрафных минут.
В текущем сезоне НХЛ Биннингтон выиграл 22 матча из 52 при проценте отражённых бросков 89,2%. 29-летний голкипер является обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса».
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