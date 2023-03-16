Рябков — об оценке сезона: меряем шириной перекладины, в которую попал Василевский

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков подвёл итоги сезона в исполнении екатеринбургского клуба. «Автомобилист» потерпел поражение по итогам семи матчей первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом». В регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ екатеринбургский клуб занял четвёртое место в таблице Восточной конференции.
«К сожалению, задача, которая ставилась перед командой в начале этого сезона, не выполнена. Оценка не может быть хорошей по сезону, но это если мыслить в чёрно-белой парадигме. Поражение поражению рознь, в данном случае мы меряем успех или неуспех сезона, в котором сыграно 75 официальных матчей, расстоянием, которое оказалось равным ширине перекладины, в которую шайба попала после броска Василевского в овертайме седьмой игры.
За общим формальным результатом, который показал наш клуб, не надо забывать, что было много вещей, за которые людей можно благодарить, которыми игроки и болельщики могут гордиться. Сезон получился необычным, стал новым опытом для игроков и тренеров. Сезон был неровным, но в четвёртый раз за последние шесть сезонов финишировали в топ-4 таблицы. Спадов не избежала ни одна команда, иногда трудно логически объяснить какие-то закономерности, будем анализировать ситуацию с тренерами», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Напомним, в овертайме седьмого матча с «Металлургом» хоккеист «Автомобилиста» Алексей Василевский попал в перекладину, а в ответной атаке магнитогорский клуб забил гол и выиграл серию.
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