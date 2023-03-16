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Главный тренер «Автомобилиста» назвал основную причину поражения в серии с «Металлургом»

Главный тренер «Автомобилиста» назвал основную причину поражения в серии с «Металлургом»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин не считает, что уступил своему визави в тактическом плане в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом», и назвал основную причину поражения.

«Не скажу, что в тактическом плане проиграли, не считаю, что «пять на пять» проиграли. Основная причина — травма вратаря, в меньшинстве пропустили всего в двух матчах, забили хорошие голы «пять на четыре». Было много борьбы, единоборств, которые мы выигрывали. Плей-офф — игра от обороны, не было хоккея, чтобы бежать в атаку», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Ранее директор «Автомобилиста» Максим Рябков объявил о продлении контракта с Заварухиным на два года.

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